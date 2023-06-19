Goldman Sachs снизил прогнозы экономического роста Китая

Аналитики Goldman Sachs снизили прогнозы экономического роста Китая, ссылаясь на постоянное слабое доверие и "облако" над рынком недвижимости как более сильные, чем ожидалось, препятствия. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Экономическая правда.

Американский инвестиционный банк снизил свой годовой прогноз роста реального ВВП второй крупнейшей экономики мира с 6% до 5,4%. Банк также снизил прогноз роста на 2024 год с 4,6% до 4,5%.

"Это сокращение следует за аналогичными шагами других аналитиков, хотя Goldman остается одним из самых оптимистичных, поскольку данные свидетельствуют о том, что восстановление Китая после пандемии замедляется. Недавно банк также, как и другие, снизил свой прогноз по китайской валюте" , - пишет агентство.

"Ни одно оживление в экономике не угасало так быстро, как в Китае" , - отмечают аналитики во главе с экономистом Хуэй Шаном, называя основной причиной спад на рынке недвижимости и его последствия.

"Мы считаем, что встречные ветры роста, вероятно, сохранятся, а политики будут ограничены экономическими и политическими соображениями в предоставлении значимых стимулов" , - говорят аналитики Goldman Sachs.

Правительство Китая установило скромный целевой показатель роста ВВП на уровне около 5% на этот год после того, как оно не достигло цели на 2022 год, а государственные СМИ сообщили, что в пятницу состоялось заседание кабинета министров, на котором обсуждались меры по стимулированию роста.