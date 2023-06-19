ДТП со смертью нацгвардейца: судью Тандыра оставили под стражей
Апелляционный суд оставил под стражей председателя Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, сообщает Украинская правда.
Об этом заявили в Киевской городской прокуратуре.
"Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для судьи, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец", — говорится в сообщении.
Решение принято в понедельник 19 июня.
Таким образом суд апелляционной инстанции в полном объеме отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.