Российским компаниям удается покупать американские патроны — Politico

Российские фирмы "Промтехнология" и "Тетис" приобрели значительные партии патронов, выработанную американской компанией Hornady, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в материале американского издания Politico.

"Эти данные пополняют все больше доказательств того, что летальное и нелетальное военное оборудование все еще поступает в Россию, несмотря на введение Западом беспрецедентных санкций в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину в прошлом году" , — говорится в публикации.

По словам экспертов в оборонной отрасли, война выявила отсутствие у РФ мощностей для производства высококачественных снайперских патронов, и это способствует "процветанию" черного рынка западных боеприпасов.

Журналистам удалось документально подтвердить информацию о поставках оборудования. В "декларации о соответствии", поданной в российский государственный реестр и датированной 12 августа 2022 года, компания "Промтехнология" заявила, что планирует поставить партию из 102 200 свинцовых пуль Hornady для сборки "охотничьих патронов", которые используются в "гражданском оружии с нарезным стволом".

Вторая декларация с той же датой касается партии "гильз без капсул для сборки патронов для гражданского огнестрельного оружия", изготовленных компанией Hornady с той же спецификацией .338 Lapua Magnum. Однако .338 Lapua Magnum — это не "охотничий патрон", а мощный снаряд дальнего действия, разработанный в 1980-х годах, его использовали западные снайперы в Ираке и Афганистане.

Другой российский покупатель боеприпасов Hornady — компания "Тетис — обнародовала данные о двух поставках с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Последняя была в апреле более 300 000 "единиц", включающих широкий спектр продукции из каталога компании Hornady.

Генеральный директор Hornady Стив Хорнади отрицал продажу боеприпасов в РФ во время войны.

"Как только Россия вторглась в Украину, мы закончили продажи" , — сказал Горнади в коротком телефонном разговоре с журналистами.

Сначала он отказывался от комментариев, а когда журналисты предложили пересмотреть улики, попросил отправить их по факсу или курьеру.

После получения документов Хорнади повторил свои возражения.

"Мы категорически не экспортируем ничего в РФ и нет разрешения на экспорт в Россию с 2014 года" , — заявил он.

По словам гендиректора компании, согласно действующему законодательству США, клиенты должны иметь разрешение от Министерства торговли на реэкспорт товаров, произведенных в стране.

"Насколько нам известно, ни один из наших клиентов не нарушает этот закон" , — сказал он.

Преступные или умышленные нарушения санкций США могут караться штрафом в размере до 1 миллиона долларов, а также сроком до 20 лет лишения свободы.