В Молдове признали неконституционной пророссийскую партию "Шор"

В Молдове Конституционного суд признал деятельность пророссийской партии "Шор" неконституционной. С этого момента политсила считается расформированной, сообщает NewsMaker.

Партию запретили из-за нарушения статьи конституции о том, что общественно-политические организации деятельность которых направлена против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы, являются неконституционными.

Председатель Конституционного суда Николае Рошка сообщил, что депутаты этой партии продолжат свою деятельность, однако в качестве независимых народных избранников без права на присоединение к другим фракциям.

Илан Шор — молдавский политик и бизнесмен. Он находится в санкционном списке США, а также является фигурантом дела о "хищении миллиарда".