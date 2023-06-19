Блинкен: Китай пообещал не предоставлять летальное оружие России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай снова пообещал не посылать оружие России для войны в Украине, хотя выразил обеспокоенность действиями частных китайских компаний, сообщает Радио Свобода.

Об этом он сказал журналистам 19 июня в Пекине после двух дней переговоров с китайскими чиновниками.

"Мы и другие страны получили заверения от Китая, что он не оказывает и не будет оказывать смертоносную помощь России для использования в Украине" , – цитирует Блинкена AFP.

19 июня – во второй день визита в Пекин – Энтони Блинкен встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Последний заявил, что Соединенные Штаты и Китай "достигли прогресса" по ряду вопросов в ходе переговоров. Перед этим госсекретарь США встретился с чиновником по внешней политике Китая Ван И и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

Накануне этой встречи официальные лица обоих правительств заявили о невысоких ожиданиях от визита, Блинкен тогда пообещал выразить "нашу очень реальную обеспокоенность по нескольким вопросам", включая войну в Украине.

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