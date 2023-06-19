Блинкен: США не поддерживают независимость Тайваня

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Пекине заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня. На встрече с Си Цзиньпином американское чиновник добавил, что США и Китай достигли прогресса и договоренностей "по некоторым конкретным вопросам", пишет Юрий Вишневский, Деловая столица.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам госсекретаря США, все большее количество стран разделяют провокационные действия КНР в Тайванском проливе, а также в Южном и Восточно-Китайском морях.

Блинкен подчеркнул, что Штаты по Тайваню подтвердили давнюю политику "одного Китая". Эта политика правительства не изменилась.

"Мы не поддерживаем независимость Тайваня. Мы выступили против любых односторонних изменений статус-кво любой стороной" , – сказал он.

Политик выразил надежду на мирное разрешение разногласий.