В Бельгии чиновник уходит в отставку после приглашения представителей Ирана и РФ

Министру из правительства бельгийского федерального региона Брюссель Паскалю Смету пришлось подать в отставку после скандала с приглашением на мероприятие чиновников из Ирана и РФ, сообщает Укринформ.

Об этом пишет Politico.

Смета раскритиковали по приглашению ультраконсервативного мэра Тегерана Алиреза Закани на Брюссельский урбанистический саммит.

Кроме этого, Смет пригласил на мероприятие 14 иранских и двух российских официальных лиц. Мероприятие проходило 12-15 июня. Расходы на проживание этих лиц были оплачены регионом Брюсселя.

После этого события Смет долго защищал свое решение перед брюссельскими депутатами и отметил, что никак не давил на бельгийский МИД, а если бы получил обоснованный отказ федеральной власти по поводу такого визита, то согласился с их позицией. По его словам, согласие на въезд тегеранского мэра Закани дала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

Смет признал, что правительство Брюсселя оплатило счета за иранских и российских чиновников, и это было ошибкой, но оно обвинило в ошибке одного из своих работников.

"За бельгийские деньги мы оплачиваем ночи в гостинице для иранского мэра и российского представителя – это неприемлемо" , – сказал Смет, но добавил, что сам он "не ошибался".

"Сотрудник совершил неправильный звонок" , - сказал Смет в свое оправдание. Впоследствии он все же отважился уйти в отставку.