Бужанскому не грозит штраф за отказ говорить на украинском — омбудсмен

После инцидента с народным депутатом, "слугой народа" Максимом Бужанским, который отказался выступать на украинском в эфире канала "Киев", представительство языкового омбудсмена получило с десяток обращений из-за его поведения, впрочем парламентарию не грозит штраф, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

По его словам, если такие случаи будут иметь системный характер это планируют "обудить отдельно".

"Народные депутаты у нас несколько "выпали" из закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". То есть если мы говорим об использовании (украинского языка - ред.) непосредственно во время заседаний Верховной Рады, то здесь никаких сомнений быть не может.

Но его выступление происходило очевидно за пределами (парламента - ред.). Хотя я это не расцениваю, как корректную ситуацию. Потому что я сам был народным депутатом и не могу себе предположить, что здесь - я общаюсь и веду себя как народный депутат, а здесь - я как частное лицо. Это круглосуточное явление и понятие" , — объяснил языковой омбудсмен.

31 мая "слуга народа" Максим Бужанский отказался переходить на украинский язык в эфире канала "Киев". На замечание журналиста ответил, что будет говорить, как хочет, и доказывал, что в законе о государственном языке не упоминается об обязательствах депутатов говорить исключительно на украинском.