Кривой Рог через три недели может остаться без воды — Вилкул

Без соблюдения режима строгой экономии Кривой Рог может остаться без водоснабжения уже через три недели, сообщает Укринформ.

Об этом заявил начальник Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

"Можем ли мы не экономить воду? Нет. Иначе она гарантированно закончится через три недели. Путем строгой экономии мы имеем шанс дотянуть до реализации проектов по опрокидыванию воды" , – отметил Вилкул.

По его словам, чтобы компенсировать поступления воды, потерянные из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, нужно 11 миллионов кубометров в месяц (до 380 тысяч кубов в сутки – учитывая потребление города, сельского района и испарение из водохранилища "Южного"). После разрушения Каховской ГЭС и обмеления водохранилища без днепровской воды осталось 2/3 Криворожской агломерации – около 550 тысяч человек из 800 тысяч жителей.

В транзитном Южном водохранилище воды осталось чуть больше месяца. Начальник МВА подчеркнул, что брать воду можно только с водохранилища Карачуны, а туда перебрасывать из других водохранилищ Днепровского каскада, что выше по течению. В настоящее время реализуются четыре технических решения по обеспечению города и близлежащих деревень водой. Но это требует времени, средств, материалов, так что существует риск, что две трети города останутся вообще без воды. Наиболее критический период – сентябрь-октябрь.

По его словам, тотальной экономии способствует максимальное снижение подачи воды на промышленные предприятия, запрещение работы моек, запрещение полива из шлангов, снижение давления на жилищный сектор, работа водоканала с 22:00 до 5:00 только в режиме циркуляции.