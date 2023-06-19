В Украине планируется выдавать лицензии на производство боеприпасов для беспилотников
Министерство цифровой трансформации совместно с государственными органами работает над возможностью предоставления украинским компаниям получать лицензии на производство боеприпасов для БПЛА, сообщает Укринформ.
Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Мы стараемся максимально сфокусироваться на производстве беспилотников и упростить бюрократические процедуры для производителей. Мы запустили в работу постановление, которое позволит компаниям получить лицензии на производство боеприпасов для БПЛА. Рынок начинает расширяться, количество беспилотников растет, поэтому необходимо увеличивать количество боеприпасов, которые они смогут использовать", - отметил чиновник.
Федоров уточнил, что команда Минцифры сотрудничает в этом направлении с представителями Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
"Рынок по производству дронов растет в геометрической прогрессии. Сейчас уже есть десятки компаний, которые готовы к контрактованию. Нужно и дальше способствовать максимальному его развитию. Ожидаем, что соответствующее постановление правительство поддержит уже в ближайшие недели", - добавил Федоров.