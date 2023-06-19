Аэропорт Борисполь может потратить на уборку терминалов 52 млн грн

Аэропорт Борисполь хочет заказать комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов на 51 млн 777 тыс грн, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro.

По данным на сайте закупок услуги должны предоставляться в период с 1 августа 2023 по 30 июля 2024 года. Конечный срок подачи тендерных предложений 28 июня этого года.

Победитель торгов должен будет убирать в терминалах и других зданиях аэропорта Борисполь

Подрядчик должен будет предоставлять следующие услуги:

уборка площадей общего использования, производственных и сантехнических помещений аэровокзального комплекса и других объектов аэропорта;

уборка площадей общего использования ПремьерVIP залы, бизнес залов пассажирских терминалов D и F;

уборка площадей общего использования, производственных и сантехнических помещений паркинга;

мытье фасадов зданий аэровокзального комплекса;

очистка кровель и козырьков зданий аэропорта ото льда и сосулек.

Отметим, с начала вторжения РФ гражданские авиарейсы в Украину не летают.