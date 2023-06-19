Аэропорт Борисполь может потратить на уборку терминалов 52 млн грн
Аэропорт Борисполь хочет заказать комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов на 51 млн 777 тыс грн, сообщает Новое время.
Об этом говорится на сайте государственных закупок Prozorro.
По данным на сайте закупок услуги должны предоставляться в период с 1 августа 2023 по 30 июля 2024 года. Конечный срок подачи тендерных предложений 28 июня этого года.
Победитель торгов должен будет убирать в терминалах и других зданиях аэропорта Борисполь
Подрядчик должен будет предоставлять следующие услуги:
- уборка площадей общего использования, производственных и сантехнических помещений аэровокзального комплекса и других объектов аэропорта;
- уборка площадей общего использования ПремьерVIP залы, бизнес залов пассажирских терминалов D и F;
- уборка площадей общего использования, производственных и сантехнических помещений паркинга;
- мытье фасадов зданий аэровокзального комплекса;
- очистка кровель и козырьков зданий аэропорта ото льда и сосулек.
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