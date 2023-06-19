Рада может разрешить регистрацию авто с правым рулем

Транспортный комитет поддержал законопроект (№9238), предусматривающий разрешение на регистрацию авто для ВСУ и других военных формирований на период действия военного положения и 90 дней после его отмены, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, велика вероятность того, что на ближайших заседаниях Рады его смогут рассмотреть.

Сейчас регистрация авто с правыми рулем официально запрещена, что создает проблемы для волонтеров, которые помогают ВСУ.