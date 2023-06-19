Кабмин утвердил новый меморандум с МВФ — Шмыгаль

Правительство Украины сегодня, 19 июня, утвердило новый меморандум с МВФ об экономической и финансовой политике, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство утвердило обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ об экономической и финансовой политике. В документах зафиксированы обязательства Украины, которые уже реализуются и будут реализовывать в будущем.

"Это, в частности, улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права, борьба с коррупцией. Ожидаем в ближайшее время получить следующий транш от фонда на сумму 900 млн долларов" , - добавил Шмыгаль.

Программа с МВФ

МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки Украины общей стоимостью 115 млрд долларов.

В рамках программы украинские власти обязались реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

Миссия МВФ работала в Вене с 23 по 30 мая 2023 года. Было достигнуто соглашение об обновленном перечне мер и финансовой экономической политике.