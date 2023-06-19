General Electric перестанет обслуживать турбины российских ТЭС

Американская General Electric (GE) из-за санкций не сможет продолжать обслуживать газовые турбины на ТЭС общей мощностью 5 ГВт в России, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

В воскресенье, 18 июня, вступили в силу расширенные санкции США, запрещающие американским компаниям оказывать инжиниринговые услуги в РФ.

Источники издания рассказали, что эти ограничения коснутся и GE, продолжавшей выполнять сервисное обслуживание газовых и паровых турбин на российских ТЭС, а также другого оборудования в промышленном секторе.

Сервисный контракт обычно включает удаленный мониторинг, консультирование, проверки с привлечением иностранных инженеров, ремонт и замену запчастей.

В компании подтвердили, что больше нет возможности предоставлять инжиниринговые услуги в России.

"Мы проводим всестороннюю оценку влияния нового пакета санкций США на нашу работу в регионе и продолжаем взаимодействовать с компетентными органами по соблюдению ограничений, правил и законодательства" , - говорится в комментарии.

По словам одного из собеседников издания, американские компании закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых иностранные специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты на территории РФ. Остальные источники опасаются, что GE перестанет поставлять оригинальные запчасти, аналогов которых в России не существует.