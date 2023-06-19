Шмигаль рассказал о темах конференции по восстановлению Украины в Лондоне

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о трех ключевых аспектах, на которых сосредоточятся на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал на заседании правительства в понедельник.

“Вскоре в Лондоне начнется большая международная конференция по вопросам восстановления Украины. Это продолжение движения к большому восстановлению, которое мы начали год назад в Лугано. Наша цель – мобилизовать как можно больше международной поддержки и наладить механизмы, по которым эта помощь будет поступать своевременно и ритмично. Речь идет как о скором восстановлении – то, что нужно здесь и сейчас, так и о долгосрочной реконструкции”, - сказал Шмигаль.

Он напомнил, что по оценке Всемирного банка на скорейшее восстановление Украины в 2023 году нужно 14,1 млрд долларов США. По его словам, после российского теракта на Каховской ГЭС цифра увеличится. Так, отметил Шмигаль, Украина уже работает над точной оценкой нанесенного ущерба.

“Во время конференции в Лондоне сосредоточимся на трех кочевых аспектах. Первое – это быстрое восстановление, энергетика, критическая социальная инфраструктура, особенно – восстановление жилья. Нам необходимо мобилизовать нужный для восстановления ресурс. В ходе конференции состоится заседание межведомственной координационной платформы доноров Украины, так называемого "финансового Рамштайна". Рассчитываем на эффективные решения” , – сказал Шмигаль.

Второй аспект, который он выделил, – привлечение частных инвестиций. "Презентуем наиболее перспективные направления для инвестирования. Предпримем важный шаг в вопросе страхования военно-политических рисков для инвесторов" , - добавил глава правительства.

И третий аспект, по его словам, – регионы.