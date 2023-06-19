Индийский перевозчик заказал у Airbus рекордных 500 самолетов

Доминирующий авиаперевозчик Индии IndiGo договорился с Airbus SE о рекордном заказе на 500 узкофюзеляжных самолетов, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Это соглашение на Парижском авиасалоне обеспечило Airbus досрочную победу в первый день мероприятия, тогда как конкурент Boeing Co остался в стороне.

IndiGo примет поставку самолетов между 2030 и 2035 годами, вероятнее всего, смешав свой парк между меньшими A320neo и более крупными типами A321neo.

Эта масштабная сделка омрачает покупку Air India всего несколько месяцев назад 470 самолетов у Airbus и Boeing и увеличивает количество заказов IndiGo почти до 1000 самолетов.

Агентство объясняет, что индийские перевозчики накапливают самолеты, чтобы обслуживать растущие объемы авиационного рынка, наиболее быстро развивающегося в мире.

Менее чем за два десятилетия IndiGo прошел путь от стартапа до доминирующего оператора страны с долей рынка, превышающей 60%.

Для Airbus это соглашение закрепляет его растущее преимущество над критически важным пространством с одним проходом, наиболее часто летающей категорией самолетов. К 2026 году компания Airbus будет иметь 10 линий окончательной сборки самолетов семейства A320 после добавления второй линии в Китае.