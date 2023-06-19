Залужный посетил группировку войск на передовой и провел совещание

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил группировки войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

В проведении работы ему помогал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

"Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов", - говорится в сообщении.

Залужный подчеркнул, что несмотря на яростное сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану.

Отметим, что это первый публичный случай визита главнокомандующего ВСУ к военным на передовую. Ранее о подобных визитах не сообщалось.