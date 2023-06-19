МИД Польши: ни одной стратегической цели Кремля не достигнуто

До сих пор никакая стратегическая цель Кремля не достигнута, но продолжающаяся война повлияла на беспрецедентное сотрудничество между Украиной и НАТО и рост значения Альянса. Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау в понедельник, открывая встречу послов в Варшаве, сообщает Польское радио.

Министр призвал к сотрудничеству и решительности в достижении целей и борьбе с дезинформацией.

Глава МИД подчеркнул, что с начала войны в Украине мы задаем себе такие вопросы: о ее конце, о значении ядерного шантажа со стороны лидера России. Збигнев Рау подчеркнул, что хотя эти вопросы остаются без ответа, следует подчеркнуть, что пока никакой стратегической цели Кремля не достигнута, но война повлияла на беспрецедентное сотрудничество между Украиной и НАТО.

Он подчеркнул, что в ситуации агрессии против Украины страны Запада оказались едиными и солидарными, а НАТО — альянсом сильнее и важнее, чем когда-либо ранее.

Рау отметил важность решимости, которую в этой ситуации проявляют страны, противостоящие российской агрессии, и важность поддержки Украины: военной, политической и гуманитарной.

Глава польского МИД отметил, что следует помнить, что война в Украине влечет за собой долгосрочные негативные явления, которые влияют на весь мир, например рост инфляции, проблемы на продовольственном рынке, на транспортировку грузов, повышение стоимости сырья и увеличение миграции.