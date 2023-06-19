ВСУ накрыли 6 районов сосредоточения окупантов – Генштаб

В течение понедельника российские оккупанты сосредотачивали основные усилия на 4 направлениях, безуспешно наступали. В течение суток произошло 39 боевых столкновений. В то же время ВСУ накрыли 6 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВСУ 19 июня.

Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали гражданские.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Чуйковка, Басовка, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огирево, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Варвар , Нестерное, Бударки, Красный Яр в Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Красное Первое, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Берестово Харьковской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спирно Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Красногоровки, Марьинки и Победы. Враг нанес авиационный удар в районе Марьинки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля и Новодаровки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис, Софиевка Херсонской области.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник продолжает переоборудовать гражданские учреждения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в военный госпиталь.

В помещении столовой разместили операционную, а в учебных классах обустроили палаты для раненых. Вместе с тем данный военный госпиталь используется в качестве логистического хаба по перераспределению раненых и погибших военнослужащих противника.

Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в РФ воздушным путем.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 состава боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 14 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 ки оккупантов.