Правительство утвердило порядок выплат пострадавшим из-за подрыва ГЭС

Кабинет Министров определил порядок выплаты единовременной материальной помощи в размере 5 тыс. грн пострадавшим от наводнения в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, сообщает Укринформ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства в понедельник.

"Сегодня устанавливаем порядок выплаты единовременной материальной помощи в размере 5 тыс. грн. для лиц, проживающих в зоне подтопления в Херсонской и Николаевской областях" , - сказал он.

Премьер напомнил, что правительство выделило 980 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на выплаты компенсаций людям, чьи дома были повреждены или разрушены в результате теракта на Каховской ГЭС. Еще 560 млн грн – на единовременные выплаты пострадавшим.

Кроме того, как отметил Шмигаль, Кабинет Министров выделил около 2,5 млрд грн для обеспечения юга Украины питьевой водой.