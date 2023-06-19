На Днепропетровщине железнодорожник планировал подрыв пути для срыва контрнаступления — СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию в прифронтовых районах Днепропетровской области, в результате которой разоблачила сотрудника "Укрзализныци", подозреваемого в планировании подрыва железной дороги, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"В начале этого года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. Предатель собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск. Кроме того, вражеский агент фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов сил обороны" , – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, для выполнения задач оккупантов задержанный подробно снимал объекты на камеру своего мобильного телефона во время рабочих выездов на поезде. Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения воздушных ударов по региону.

"Также российские захватчики рассматривали вариант диверсии на объектах "Укрзализныци" при участии завербованного агента. Таким образом агрессор планировал сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили российского агента действия и задержали" , – отметили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружили гранаты Ф-1 и РГД-5, карабин, "большое количество" патронов к стрелковому оружию и дымовые шашки.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.