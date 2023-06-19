Суд оставил эксразведчика Червинского под стражей

Судья Шевченковского районного суда Киева принял решение продлить меру пресечения эксразведчику Роману Червинскому содержание под стражей без возможности внести залог, еще на месяц, сообщает Радио Свобода.

Именно об этом ходатайствовал прокурор. В то же время адвокаты просили, чтобы суд разрешил отпустить Червинского на личные поруки пришедших в суд общественных деятелей и заявили о таком намерении. В частности, был готов взять Червинского на поруки диссидент и герой Украины Степан Хмара, народный депутат Гео Лерос и другие.

Адвокаты сообщили, что решение суда будут обжаловать.

"Обвинение не давало никаких новых доказательств, на основании чего нужно было дополнительно задерживать и держать Романа под стражей. Судом не было учтено то, что его мать потеряла зрение, а жена получила инвалидность. У него на иждивении трое детей" , - рассказал корреспонденту адвокат Сергей Лысенко.

Таким образом, под стражей Червинский будет находиться, по меньшей мере, до 21 июля.