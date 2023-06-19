Зеленский и фон дер Ляен обсудили поддержку Украины и новые санкции

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Зеленского, накануне Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, которая состоится 21-22 июня, была обсуждена дальнейшая финансовая поддержка Украины и перспективы принятия 11-го пакета санкций ЕС против России.

"На этой неделе ожидаем обнародования промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии" , – рассказал президент.

Конференция по вопросам восстановления Украины

Нынешняя Конференция по восстановлению Украины (URC 2023) пройдет в Лондоне 21 и 22 июня.

В конференции должны принять участие более тысячи иностранных чиновников из 61 государства, представители неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

На конференции выступят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский, Шмигаль и премьер-министр Британии Риши Сунак.

На ней будут обсуждать реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирования торговли и инвестиций, восстановления человеческого капитала. Также внимание будет уделено энергетическому восстановлению Украины и разминированию.