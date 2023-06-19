Столтенберг: На Вильнюсском саммите Украина не получит приглашение в НАТО

На предстоящем в Вильнюсе саммите НАТО Украина не получит формального приглашения в альянс, сообщает Deutsche Welle.

Об этом заявил его генсек Йенс Столтенберг после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Сейчас самое важное, чтобы Украина выжила в Европе как независимая и суверенная страна. Если ей этого не удастся, то бессмысленно говорить о каком-либо ее членстве в НАТО" , - заявил в Столтенберг.

На саммите в Вильнюсе, рассказал Шольц на итоговой пресс-конференции, лидеры альянса будут обсуждать стратегию НАТО на фоне войны, которую Россия развязала и ведет против Украины.

При этом глава немецкого правительства, очевидно, не ожидает скорого ее завершения: "Мы должны настроиться на то, что агрессивная война России против Украины может длиться еще долго. Мы к этому готовимся и соответствующим образом выстраиваем нашу политику" .

Одним из элементов этой политики является военная помощь Украине, которую Германия, заверил Шольц, будет оказывать до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Саммит НАТО в литовском Вильнюсе состоится 11-12 июля.