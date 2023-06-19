Украина получила более 60 млн евро на выплаты педагогам
Всемирный банк сегодня, 19 июня, перечислил в бюджет Украины 63 млн евро. Эти деньги планируется потратить на выплаты педагогам, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.
"Средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях, в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что срок погашения кредита составляет 10 лет, с 4-летним льготным периодом.
"Средства будут направлены на частичное возмещение расходов бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года", - сообщили в Минфине.