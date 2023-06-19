Кулеба: Вывоз военнопленных в Венгрию состоялся в интересах Орбана

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что в вывозе украинских военнопленных из России в Венгрию заинтересован лично венгерский премьер Виктор Орбан, сообщает Европейская правда.

Такое заявление Кулебы прозвучало в эфире телемарафона в понедельник.

"Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник. Вся эта операция была реализована в политических интересах одного человека" , – считает глава МИД.

По его словам, вывоз украинских военнопленных из России – это, "по сути, тайная операция", в которой, по неофициальной информации, "были привлечены другие игроки, и не только из Венгрии".