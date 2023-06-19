Зеленский провел Ставку: сосредоточились на наступлении, потерянных позиций нет

Президент Владимир Зеленский 19 июня провел Ставку главнокомандующего, во время которой обсуждались конкретные вопросы наступления, пока потерянных позиций у защитников нет, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

"Ставка. Первоначально - передовая, конкретные вопросы наступления. Были доклады командующих и командиров непосредственно с направлений боев. Доклад главкома, руководителя ГУР" , — заявил он.

По словам президента, отдельно и подробно была рассмотрена подготовка и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и пограничников - тех, которые ждут своего часа для боевых действий.

Зеленский сообщил, что сейчас на части направлений защитники движутся вперед, а на части - защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. При этом утраченных позиций нет, есть только освобожденные.

Зато у российских захватчиков только потери.

"И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу" , - подчеркнул президент.

Также Зеленский выразил убеждение, что сине-желтые цвета будут на всем нашем Юге и Востоке.