Зеленский провел Ставку: сосредоточились на наступлении, потерянных позиций нет
Президент Владимир Зеленский 19 июня провел Ставку главнокомандующего, во время которой обсуждались конкретные вопросы наступления, пока потерянных позиций у защитников нет, сообщает Украинская правда.
Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.
"Ставка. Первоначально - передовая, конкретные вопросы наступления. Были доклады командующих и командиров непосредственно с направлений боев. Доклад главкома, руководителя ГУР", — заявил он.
По словам президента, отдельно и подробно была рассмотрена подготовка и обеспечение техникой новых бригад Национальной гвардии и пограничников - тех, которые ждут своего часа для боевых действий.
Зеленский сообщил, что сейчас на части направлений защитники движутся вперед, а на части - защищают позиции и противостоят штурмам и усиленным атакам оккупантов. При этом утраченных позиций нет, есть только освобожденные.
Зато у российских захватчиков только потери.
"И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу", - подчеркнул президент.
Также Зеленский выразил убеждение, что сине-желтые цвета будут на всем нашем Юге и Востоке.
"И нет таких фортификаций или резервов у государства-зла, которое остановит Украину. Потому что мы - на своей земле, и это дает наибольшую силу", - отметил Зеленский.