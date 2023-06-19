ЧВК "Вагнер" набирает в свои ряды геймеров

Российская ЧВК "Вагнер" разместила объявление о наборе в свои ряды игроков в видеоигры, в частности, авиасимуляторы, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает российское издание "Верстка".

Так, бот ЧВК "Вагнер" во "Вконтакте" рассылал объявления о наборе техников и операторов беспилотных летательных аппаратов. Для этого готовы брать геймеров без боевого опыта. Потенциальному соискателю должно быть от 21 до 35 лет, он должен хорошо владеть ПК и обладать физической подготовкой. Плюсом для претендентов на должность оператора будет "геймерский" опыт на авиасимуляторах "на джойстиках".