Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области, есть жертвы — ОВА

Сумская область в очередной раз подверглась атаке со стороны российских оккупационных войск. В регионе за день произошло более 100 взрывов, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Сумской ОВА.

Войска РФ атаковали из минометов и артиллерии Краснопольскую общину. В результате одного из артобстрелов было прямое попадание в жилой дом, из-за чего получили ранения одно гражданское лицо и ребенок 2010 г.р., а также поврежден жилой дом.

Помимо этого россияне нанесли артиллерийский удар по Миропольской общине. Также они сбросили с беспилотника квадрокоптерного типа одну гранату "Ф-1". Кроме того, россияне били из миномета, в результате чего поврежден частный дом и гаражное помещение.

Также российская армия совершила минометный обстрел по Юнаковской общины, в результате чего произошло попадание по жилому дому. Из-за обстрела погиб один гражданский человек и один гражданский человек ранен. Также зафиксирован артобстрел.

Кроме того, захватчики совершили минометный обстрел по Белопольской, Середино-Будской и Хотинской общинах.

Помимо этого россияне сбросили семь мин на территорию Новослободской общины, а в Шалигинской общине зафиксирован обстрел из гранатомета АГС.