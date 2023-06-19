Данилов о контрнаступлении ВСУ: все идет по утвержденному плану

Контрнаступление украинских военных идет по четко продуманному плану, знающему небольшое количество лиц, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилова.

По его словам, ВСУ мужественно отвоевывает территорию Украины, однако от контрнаступления не следует ожидать скорых результатов.

"Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц" , – рассказал Данилов.

Он отметил, что у украинских военных есть четкая тактика и стратегия, которая была разработана. И в этой ситуации остается ждать и верить.

"Мы верим в наши Вооруженные силы. Мы верим в то, что наше войско непобедимо. И так обязательно будет" , - добавил секретарь СНБО.

Контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу в последние дни. В то же время наши воины уже освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. В частности, сегодня стало известно о деоккупации села Пятихатки Запорожской области.