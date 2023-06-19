Резников: ВСУ будут наступать медленнее, чем на Харьковщине

Нынешнее контрнаступление Сил обороны Украины будет продвигаться медленее, чем прошлогоднее наступление в Харьковской области по целому ряду причин, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью телеканалу "Настоящее время".

"Сейчас невозможно ожидать, что все произойдет так же быстро, как было с Харьковом. Потому что линия фронта совсем другая, и рельеф, и погодные условия. Плюс россияне имели возможность подготовиться. Там густота минных полей невероятная" , — сказал он.

По его словам, Украина, в отличие от России, бережет жизни своих солдат.

"Поэтому мы не используем тактику мясорубки. Наши офицеры, командиры маневрируют, ищут возможности, аккуратно двигаются. Я предлагаю не подгонять их, не толкать, они делают свою работу. И они ее сделают" , — подчеркнул Резников.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявлял, что Украина перехватывает инициативу на поле боя, но для увеличения атак нужно оружие дальностью до 200 км.