ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине на 50 млрд евро, - Bloomberg

Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины. Предложение Европейской комиссии поможет профинансировать текущие расходы правительства Украины и оплатить приоритеты срочной реконструкции.﻿ Об этом заявил президент США Джо Байден, со ссылкой на Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Пакет, в который еще могут быть внесены изменения до того, как он будет обнародован, будет объявлен во вторник перед конференцией, которая на этой неделе пройдет в Лондоне, где доноры обсудят, как восстановить страну, а украинские чиновники будут добиваться участия частного сектора.

Еврокомиссия хочет избежать обременительного инструмента восстановления для страны, находящейся в состоянии войны, и предложит помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий, заявили анонимные источники Bloomberg.

Предложение поступает в ключевой момент войны, когда украинские войска начинают долгожданное контрнаступление. Украинское правительство рассчитывает, что контрнаступление вытеснит российские войска с большей территории и побудит союзников продолжать оказывать необходимую поддержку, даже несмотря на то, что некоторые страны оказывают давление на Киев и Москву для переговоров. Украинские официальные лица на прошлой неделе заявили, что их войска добились некоторого прогресса в условиях "ожесточенных боев".

Предложение ЕС

Предложение, являющееся частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, будет охватывать период с 2024 по 2027 год. Ежегодно будет предоставляться меньше, чем 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС предлагает в этом году. По оценкам Всемирного банка, затраты на восстановление Украины могут составить 411 млрд долларов.

План комиссии также появился в сложный момент для блока, поскольку государства-члены сталкиваются с дополнительными затратами по займам для финансирования огромных расходов, необходимых для борьбы с пандемией COVID и энергетическим кризисом.

По словам одного из анонимных источников, в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов. По словам источников, пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработной платы, пенсий и некоторых государственных услуг, с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.

ЕС и государства-члены одобрили экономическую помощь Украине почти на 38 млрд евро с начала войны.

Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией. Реформы направлены на то, чтобы поставить Украину на путь членства в ЕС, а лидеры должны решить, начинать ли переговоры к концу года.

Еврокомиссия ранее заявляла, что покроет большую часть потребностей в реконструкции, хотя блок ожидает, что другие доноры и частный сектор внесут свой вклад в усилия. ЕС также рассматривает варианты использования замороженных активов, в том числе от российского центрального банка.

Отметим, госбюджет Украины в 2023 году примерно на 50% финансируется за счет западной помощи. США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощь в виде грантов на 9,9 млрд долларов, ЕС предоставит 18 млрд евро макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.