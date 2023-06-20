Россияне запустили по Украине 35 "Шахедов", 32 из них уничтожили
Воздушные силы ВСУ уничтожили 32 из 35 ударных дронов "Шахед", которые россияне запустили по Украине ночью 20 июня.
"В ночь на 20 июня противник нанес удар иранскими барражирующими боеприпасами "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам Украины.
В общем оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В ВС уточнили, что россияне запускали "Шахеды" с северного и южного направлений − из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.
В основном оккупанты целились по Киевской области − здесь сбили более 20 ударных беспилотников.
Всего 30 "Шахедов" уничтожили силами и средствами Воздушных Сил, еще два − подразделениями Сухопутных войск.
Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожской области баллистикой − ракетами "Искандер-М"/С-300.
"Штурмовая, бомбардировочная и истребительная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по позициям, технике и тылам оккупационных войск", − подытожили в ВС ВСУ.