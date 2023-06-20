Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна
Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной". Об этом он сказал группе доноров в Калифорнии, сообщает Европейская правда.
Американский президент подчеркнул, что его беспокоит возможное применение Путиным ядерного оружия.
"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – сказал Байден.