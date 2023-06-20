В Венгрии заявляют про непричастность к вывозу украинских пленных из РФ

Венгрия не причастна к вывозу из России 11 украинских военнопленных, которые сейчас находятся на венгерской территории. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, со ссылкой на Index, сообщает Европейская правда.

Во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы, комментируя ситуацию с украинскими пленными, Сийярто сказал: "Я думаю, что это хорошая новость, что они на свободе".

Он утверждает, что передача украинцев Венгрии состоялась после "дискуссий между церковью и религиозными организациями, в которых венгерское государство не принимало никакого участия".

"Эти люди свободны в своем передвижении в Венгрии, они свободны делать то, что они хотят делать" , – говорит Сийярто.

Он добавил, что переданные Венгрии пленные могут связаться с украинскими властями, "если они хотят".