"ДТП под наркотиком": Арьева слагает мандат депутата Киевсовета

Депутат Киевсовета Ярина Арьева, подозреваемая в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями, решила сложить полномочия депутата, сообщает Украинская правда.

"Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно − суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения" , - сообщила Арьева.

Она заявила, что "не собирается убегать от ответственности, как не сбежала из Киева в первые дни полномасштабного вторжения, а пошла в тероборону".

Арьева также не признает обвинения в пребывании в состоянии наркотического опьянения и говорит, что будет доказывать это в суде, "как обычная гражданка".

"С потерпевшей, которая сейчас находится за пределами Украины, подписан договор о полном возмещении. Полгода назад, когда во время блэкаута произошел этот несчастный случай, я делала все возможное для помощи этой женщине. Мне изначально очень жаль, что я нанесла человеку повреждения.

Спасибо избирателям, которые ранее проголосовали за меня. Извините, что пришлось уйти" , − подытожила Арьева.

19 июня Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемой в совершении ДТП депутату Киевсовета Ярине Арьевой с ночного на круглосуточный домашний арест.

Ранее, 23 мая правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.