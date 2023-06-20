РФ зазывает к себе украинских чиновников, которые работают за рубежом

Служба внешней разведки России (СВР) приглашает в Москву работников украинских государственных органов﻿. Сообщение СВР приводит российское информагентство "РИА-Новости", сообщает Деловая столица.

Пропагандисты пишут, что в загранучреждениях Украины якобы "идут масштабные чистки, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников".

"На этом фоне набирает обороты тенденция к невозвращению в Киев представителей МИД, минобороны и спецслужб Украины, многие после завершения командировки остаются в стране пребывания, становятся беженцами, отметили в ведомстве" , — заявляют в российской разведке.

Отмечается, что СВР по этому поводу обратилась к работникам украинских госорганов за рубежом, предложив им приезжать в Москву и пообещав, что "здесь им будет гарантирована безопасность".