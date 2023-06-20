WP: Как РФ душит экономику Украины блокадой портов

Ведущее американское издание The Washington Post в обширной статье рассказало об истории становления украинской металлургии, ее нынешнем состоянии после 1,5 года войны и основных проблемах, с которыми отрасль столкнулась из-за российского вторжения. Все это через призму "Запорожстали" и Группы "Метинвест", сообщает Деловая столица.

"Воздушной тревоге безразлично, работает ли доменная печь. Поэтому, когда звучит сирена, которая предупреждает о ракетной атаке, что случается часто, ракетной атаке, Алексей Клашник не бежит к одному из 16 подземных укрытий "Запорожстали". Зато он и несколько ключевых работников надевают защитные жилеты вместе с теплозащитной спецодеждой. Затем продолжают работу с раскаленным металлом, температура которого достигает 1100 градусов Цельсия" , — говорится в материале.

Американские журналисты рассказывают, что город Запорожье расположен на расстоянии менее 30 миль от линии фронта, где происходит контрнаступление Украины "высокой степени важности", и часто становится мишенью российских войск.

В издании подчеркивают, что воздушная тревога сигнализирует о реальной опасности. Однако вместе с тем отмечается, что остановка доменной печи посреди процесса выплавки чугуна, который используется для производства стали, может быть еще более рискованной.

"Люди просто приспособились к этому" , — цитирует WP 29-летнего Клашника.

Американское издание подчеркивает, что, несмотря на войну, "жизнь и средства к существованию должны продолжаться, и "Запорожсталь", один из крупнейших металлургических комбинатов Украины, является символом стойкости одного из основных секторов разорванной экономики страны".

Клашник также добавил, что завод никогда не попадал под удары, но "взрывы, которые раздаются в городе, очень слышны".

"Основанная в 1933 году, "Запорожсталь" — одно из немногих предприятий, которое производит из стали холоднокатаное письмо, необходимое для автомобилестроения. Это региональный гигант, и работники описывают его невероятные масштабы абстрактно — здесь можно вместить два с половиной Монако или 777 футбольных полей" , — рассказывают в WP.

"Более того, они называют его символом отказа Украины капитулировать перед российской агрессией. Завод закрылся на 33 дня в начале войны, но с тех пор работает, переоснащает оборудование, чтобы помочь обороне Украины от агрессора, несмотря на риск" , — добавляют в издании.

В материале отмечается, что из-за войны гигантская "Запорожсталь" фактически сократилась.

Журналисты рассказывают, что до российского вторжения на заводе работало около 10 000 человек. В прошлом году тысячу человек мобилизовали в ряды ВСУ. Еще тысяча, преимущественно женщины или мужчины с семьями, уехали. С начала полномасштабной войны "Запорожсталь" не работала более чем на 70% мощности. В настоящее время работают только две из четырех печей (еще одна на небольшом ремонте), поэтому производство еще меньше.

"Мы потеряли очень много клиентов" , — сказал в интервью журналистам генеральный директор комбината Роман Слободянюк.

WP подчеркивает, что "борьба в сталелитейной промышленности во многом отражает большие трудности, которые выпали на долю украинской промышленности после вторжения".

В статье напоминают, что в 2022 году экономика Украины сократилась на 30%.

"Хотя в этом году спад стабилизировался, непонятно, когда возобновится рост. Многие в сталелитейной промышленности Украины опасаются, что они отстают, поскольку глобальное производство переходит на "зеленую" сталь, которая использует водород, а не ископаемое топливо, и нуждается в другом типе железной руды " , — указано в материале.

Журналисты добавляют, что для многих "это тоже личная борьба".

"Металлургические заводы обычно доминируют в своих городах, объединяя семьи и выступая основным налогоплательщиком" , — рассказывают авторы материала.

Они добавляют, что несколько поколений украинской семьи могут работать вместе в жарких, потенциально опасных условиях.

"В Украине существует культура производства стали" , – сказал Станислав Зинченко, исполнительный директор GMK Center, киевского экономического аналитического центра.

В статье объясняют, что эта культура создавалась сотни лет. В XIX веке британские инвесторы начали работать с Российской империей, чтобы использовать огромные запасы железной руды в стране. Позже, при Советском Союзе, большая часть этой руды использовалась для производства стали, предназначенной для внутреннего рынка.

"Когда распался Советский Союз, промышленность сменила направление, используя широкую реку Днепр и Черное море для экспорта продукции в Северную Америку и Азию. Металлургия стала одной из крупнейших отраслей промышленности Украины, уступая лишь широким сельскохозяйственным полям, подобным расположенным недалеко от города в Запорожской области" , — напоминает WP.

В статье кроме того, рассказывают, что до российского вторжения Украина была одним из крупнейших в мире поставщиков чугуна и стали, при этом металлы составляли примерно треть украинского экспорта. Эта отрасль вносила один доллар из каждых 10 в довоенную экономику Украины, и более 560 000 человек были прямо или косвенно заняты в этой отрасли.

"Это может быть тяжелой работой. Новых сотрудников на производстве "Запорожстали" предупредили, что в первый месяц работы они потом лишатся 10 килограммов или 22 фунтов" , — говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, что влияние войны на сталелитейную промышленность отражают события на металлургическом комбинате "Азовсталь" в прошлом году в оккупированном Мариуполе. Они напоминают, что этот завод, как и "Запорожсталь", входит в состав "Метинвеста", металлургического гиганта, который принадлежит Ринату Ахметову, самому богатому человеку Украины.

"В "Метинвесте", крупнейшем работодателе Украины до войны, только в Мариуполе работало около 35 000 человек. Комбинат "Азовсталь" и его сеть подземных укрытий стали символическим оплотом украинского сопротивления, прежде чем Россия захватила город более года назад" , — отмечают авторы материала.

Журналисты добавляют, что металлургические заводы, которые все еще работают на территории Украины, имеют другие проблемы. Они были отрезаны от железорудных предприятий, ранее являвшихся их поставщиками, и страдали от веерных отключений электроэнергии, когда российские войска наносили удары по электросети.

"Недавнее обрушение Каховской плотины ниже Днепра добавило новую проблему — воду. Во вторник гигантский сталелитейный завод в Кривом Роге, принадлежащий металлургическому гиганту ArcelorMittal, объявил, что остановит производство на неопределенный срок из-за проблем с водоснабжением" , — пишут авторы статьи.

Журналисты подчеркивают, что даже когда можно производить сталь, российская блокада украинских портов означает потерю доступа к международным морским перевозкам, которые помогали Украине процветать. Экспорт осуществляется по железной дороге в Восточную Европу со значительными затратами, что ограничивает продажу

"То, что сейчас делают россияне, называется очень простым словом — пиратство" , — заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

WP рассказывает, что для таких работников, как Алексей Клашник, самая большая перемена – "это не сирены", а "часы".

В американском издании объясняют, что рабочие смены были увеличены с 8 до 12 часов в прошлом году.

Цель такого шага заключалась в том, чтобы уложиться в ночной комендантский час, из-за которого жители Запорожья не ходят по ночам.

"Это означало еще четыре часа горячей и потогонной работы у печки" , — рассказывает WP.

В издании добавляют, что в долгосрочной перспективе кадры, вероятно, станут значительной проблемой для "Запорожстали", что указывает на более серьезные проблемы, связанные с будущим тяжелой промышленности Украины.

В статье также приводятся слова руководства комбината. Там говорят, что на предприятии сложно заполнить некоторые вакансии, поскольку таких квалифицированных специалистов больше нет в этом регионе.

Отмечается, что "Метинвест" надеялся трудоустроить в компании как минимум 6000 выехавших из его предприятий в Мариуполе работников, но подала заявки лишь половина от этого количества. Многие из тех, кто работал на компанию в Мариуполе, решили по личным причинам остаться на территории, которую до сих пор оккупирует Россия.

"Для нас это было немного неожиданно, поэтому они выбрали остаться в Мариуполе" , — сказал Рыженков.

Гендиректор "Метинвеста", кроме того, добавил, что одним из факторов было ограниченное количество рабочих мест в Украине в целом и языковой барьер в Европе.

34-летний Роман Слободянюк также признает, что "трудно убедить молодых людей, что они должны работать на сталелитейном заводе, а не, скажем, в сфере информационных технологий, хотя работа в сталелитейной промышленности хорошо оплачивается".

"Это тяжелый физический труд. Немногие люди готовы согласиться на это" , — подчеркнул гендиректор комбината.

В WP также добавляют, что около 7 миллионов человек покинули Украину с начала полномасштабной войны, что усугубило давнюю демографическую проблему.

"Еще миллионы переехали на запад Украины, подальше от традиционных промышленных центров, таких как Запорожье. А учитывая, что военные расходы, как ожидается, останутся высокими в течение многих лет, сотни тысяч солдат будут уволены" , — рассказывают журналисты.

В издании добавляют, что война также привела к тому, что "Метинвест" и другие производители стали в Украине остаются позади в общеотраслевой гонке по переходу от традиционной стали, производимой с добавлением угля и являющегося основным источником выбросов углерода, к "зеленой" стали.

"Такие страны как Китай, Индия и Южная Африка заняли место Украины на международных рынках. Хотя российская сталь находится под санкциями, ее железная руда — нет" , — констатирует издание.

"Сегодня основным поставщиком сталелитейной промышленности Европы является Россия" , — сказал журналистам Зинченко, имея в виду губчатое железо и другую специальную руду, производимую "Металлоинвестом", российским производителем, крупнейшим акционером которого является олигарх Алишер Усманов, находящийся под санкциями.

"Удивительно, правда? Это должна быть Украина" , — добавляет исполнительный директор GMK Center.

WP напоминает о героической обороне мариупольского меткомбината "Азовсталь".

"Слава "Азовстали" сделала украинскую металлургию предметом национальной гордости. Но чтобы сохранить отрасль на плаву, нужно решить, какой страной хочет быть Украина после войны" , — подчеркивает издание.

Журналисты снова процитировали Алексея Клашника, который гордится тем, что работал на комбинате до войны.