Трамп заявил, что "задержал" вторжение РФ в Украину на несколько лет

Трамп заявил, что "задержал" вторжение РФ в Украину на несколько лет
Фото: kremlin.ru

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с главой Кремля Владимиром Путиным якобы "отсрочил" вторжение РФ в Украину на несколько лет. При этом отношения с российским диктатором он описал как "очень хорошие".﻿ Об этом, со ссылкой на заявление Трампа в интервью американскому телеканалу Fox News, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня были очень крепкие отношения", - сказал Трамп.

Он в очередной раз заявил, что Путин якобы не начал бы полномасштабную войну против Украины, будь он президентом США.

"Я разговаривал с ним (с Путиным - ред.). Я сказал, что если ты это сделаешь (вторгнешься в Украину - ред.), то за это будет адская плата. Это будет катастрофа. Не делай этого. Он не поверил мне, разве что на 10%. Но это все, что требовалось", - заявил Трамп.

Вместе с тем, на вопрос, считает ли он Украиной самостоятельной страной, экс-президент США ответил утвердительно, но добавил, что раньше "это была одна страна с Россией", и "Путину это нравилось", намекая на ностальгию диктатора по СССР.

Напомним, что баллотирующийся на президентские выборы экс-президент США Дональд Трамп уже неоднократно делал громкие заявления, обещая избирателям "завершить войну России против Украины за 24 часа", если он снова станет главой государства.

Также Трамп оскандалился заявлением о том, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Кроме того, он отказался называть Путина военным преступником, ведь это якобы может помешать возможным переговорам.

Из-за чего бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уже назвал его "посмешищем", добавив, что он не может быть новым президентом США из-за своих заявлений о войне России против Украины и проигрыше суда.

Следует отметить, что на слова экс-президента США о "покончить с войной" уже отвечал глава государства Владимир Зеленский.

Он напомнил, что Трамп, обещавший закончить войну России против Украины за 24 часа, не закончил ее даже до полномасштабного вторжения.

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