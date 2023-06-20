Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон об оптимизации структуры Фонда государственного имущества Украины и восстановлении большой приватизации (законопроект №8250). Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР, соавтор законопроекта Ярослав Железняк.

Согласно карточке законопроекта на сайте Рады, президент подписал закон 20 июня.

Напомним, Верховная Рада 30 мая приняла во втором чтении законопроект №8250, который вносит изменения в закон "О Фонде государственного имущества Украины" для его оптимизации.

Как объясняли в ФГИУ, законопроект должен усовершенствовать структуру управления ФГИУ, позволить правительству возобновить большую приватизацию и повысить эффективность работы с имуществом, находящимся под санкциями.

Согласно новому закону, глава ФГИУ будет иметь право самостоятельно назначать и увольнять своих заместителей. 12 региональных отделений-отдельных юрлиц станут структурными подразделениями ФГИУ. Это должно привести к более четкой и понятной ответственности за работу ФГИУ и установлению КРІ для подразделений и рыночных зарплат для работников.

Новый закон также меняет порядок работы с имуществом, на которое наложены санкции:

по решению Высшего антикоррупционного суда подсанкционное имущество будет передаваться ФГИУ;

ФГИУ самостоятельно будет решать, что делать с подсанкционным имуществом (то есть, приватизировать, передавать в аренду или оставлять в управлении);

все полученные средства будут направляться на финансирование потребностей Украины в восстановлении через специальный фонд.

Кроме того, новый закон:

запрещает лицам, находящимся под санкциями, и гражданам стран-агрессоров занимать должности руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий;

отменяет необходимость согласования кандидатур руководителей госпредприятий, находящихся в управлении ФГИУ, с местными органами власти;

на период военного положения, снимает ограничения на срок действия договоров аренды государственного имущества.

Верховная Рада также поддержала инициативу ФГИУ о продлении срока аренды государственного имущества до пяти лет. До 1 апреля 2022 года Верховная Рада ограничивала возможный срок аренды временем действия военного положения + 12 месяцев, но, как пояснили в ФГИУ, такие условия не стимулируют предпринимателей участвовать в арендных аукционах.