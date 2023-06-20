Укроборонпром сообщил об успешном применении дрона с дальностью 1000 км
"Укроборонпром" сообщил об успешном применении отечественного беспилотника с дальностью поражения 1 тысяча километров, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила спикер государственного концерна Наталья Сад.
Сад обнародовала фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушных сил Николаем Олещуком и директором "Укроборонпрома" Юрием Гусевым.
Фото, на котором Залужный делает селфи, подписано так "После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км".
Время, когда сделан снимок, не указывается. В то же время по данным источников издания, эффективное применение БПЛА имело место 3 мая 2023 года.