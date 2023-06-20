"Не муляж": Буданов пришел на встречу с послом Японии

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обнародовала фото живого и невредимого главы ГУР Кирилла Буданова на встрече с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори, сообщает Украинская правда.

"Не муляж, все участники встречи живы и здоровы" , — написала Джапарова.

По ее словам, все участники встречи с Мацудой Кунинори дискутировали, обменивались мнениями, обсуждали планы.

Ранее российская пропаганда запустила фейк о якобы попадании ракеты в здание Главного управления разведки Украины и, как следствие, тяжелое ранение главы ГУР Кирилла Буданова.

Позже журнал Stern заверил, что не публиковал новость о ранении главы ГУР Кирилла Буданова, на который ссылалась российская пропаганда.