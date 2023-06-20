ВСУ продвигаются на Таврическом направлении — командующий

Силы обороны Украины продвигаются в Таврическом направлении. В сутки ликвидировали пять рот оккупационных войск, а также уничтожили и повредили 46 единиц военной техники противника.

Об этом сообщил командующий направлением генерал Александр Тарнавский.

"Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач" , - сообщил командующий.

В частности, украинские военные уничтожили или повредили 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, беспилотники Supercam и Shahed-136, 4 гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубицу 2А65 "Мста-Б", зенитный ракетный комплекс "Бук", 2 противотанковых пушки МТ-12 "Рапира", радиолокационную систему (РЛС) "Зоопарк", тяжелую огнеметную система "Солнцепек".

Также были уничтожены 5 мест хранения боеприпасов врага, добавил Тарнавский.