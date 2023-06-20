ООН обещает украинцам в России помощь в возвращении домой

Украинцы, вынужденные выехать с оккупированных территорий в Россию, могут обратиться за помощью в возвращении в Украину в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Укринформ.

Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Каролина Линдхольм Биллинг.

Она заверила, что Управление пытается помочь всем украинцам - "то ли в России, то ли в Европе", чтобы они имели право вернуться в свой дом в Украине.

"Это базовое человеческое право, и оно должно уважаться. Например, если у беженцев у России нет либо финансовой, либо какой-либо другой возможности вернуться домой в Украину, они могут обратиться в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и мы им поможем" , – сказала она.

По словам Биллинг, ей известно, что украинцы связываются с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, "и мы им помогаем, например, восстановить украинские документы".