Украинские военные занимаются "артиллерийским обескровливанием" россиян — Данилов

Одним из главных приоритетов Сил обороны Украины (СОУ) является "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций защитников, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова

Он отметил также как задачу "уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов снабжения".

"Такая работа украинскими защитниками выполняется отлично. Показатели уничтожения вражеской техники достигли максимальных показателей с момента начала войны" , — пишет секретарь СНБО.

По его словам, "силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, и оборонные действия. СОУ развивают как собственные наступательные операции, так и отражают враждебное наступление и контратакуют".

"Российские оккупационные войска активно противодействуют наступлению СОУ путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьянка и Авдеевка), подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск. Цель – полный захват Донецкой и Луганской областей и оттягивание сил и средств СОУ от других направлений" , — добавил Данилов.

Он также отметил, что "враг концентрирует дополнительные силы на Юге, выстраивая, как минимум, трехуровневую систему фортификации с проведением беспрецедентного по масштабам минирования территорий на наиболее критическом для себя Купянско-Лиманском направлении".