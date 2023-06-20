Россияне увеличили количество атак на Лимано-Купянском направлении - ВСУ

За последние сутки россияне более 20 раз атаковали Лимано-Купянское направление. Это рекордное количество за последнее время, что свидетельствует о попытке добиться какого-нибудь промежуточного успеха на фоне немалых своих потерь, сообщает Армия Информ.

Об этом заявил заместитель командующего Восточным направлением по стратегическим коммуникациям полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он также добавил, что ключевой ударной силой врага являются штурмовые отряды, для ближнего боя так называемые роты "шторм-z", которые они специально набрали среди криминалитета. Кроме того, враг подтягивает дополнительные силы из боевого армейского резерва и подразделения их воздушно-десантных войск. Оккупанты активно применяли ствольную артиллерию разных калибров и реактивные системы залпового огня — 560 раз били по нашим позициям, совершили 8 авиационных налетов.

"Результатом таких штурмов стали немалые потери врага — 146 оккупантов уничтожены и 190 ранены — две роты в сутки, грубо считая. Если ты используешь в качестве главного ударного элемента живую силу, притом не наилучшим образом подготовленную, то и будешь иметь такие потери. Их действия на Лимано-Купянском направлении очень похожи на то, как они действовали на Бахмутском направлении" , - рассказал он.

Силами обороны Украины был подбит один танк Т-72, четыре боевых машины пехоты, одна самоходная артустановка "Акация". Также поражен склад с боеприпасами и два грузовика, которые эти боеприпасы подвозили.

Сергей Череватый также подчеркнул, что на Бахмутском отрезке восточного фронта за сутки произошло три боевых столкновения. Враг более 300 раз применил артиллерию различных калибров и систем, наносил авиаударов с использованием боевой авиации.