Буданов рассказал, как оккупанты готовились к подрыву Каховской ГЭС

Российские оккупанты готовились к подрыву Каховской гидроэлектростанции. В частности, они начали вывод своих войск за полчаса до теракта, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, существует много интересных фактов о том, как именно россияне совершили свой теракт на Каховской ГЭС.

"Самое интересное, что за полчаса (россияне - ред.) вышли по радиосети на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали собраться и быстро покинуть территорию. В это же время прибыла группа спецназа. И после этого произошло то, что произошло" , - рассказал Буданов.

По его словам, все российские подразделения, которые находились рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования подорвать станцию. Это застало их врасплох.