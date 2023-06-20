Буданов: Россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС
Российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они заминировали пруд-охладитель станции, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
"К сожалению, по состоянию на данный момент определенная угроза существует. Еще раз говорю определенная. Потому что Запорожская АЭС как находилась, так и находится под контролем оккупационных войск", - сказал Буданов.
Он отметил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.
"Но второе, самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", - сказал он.