Украина вернула из Венгрии трех военнопленных — МИД

Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнопленных, которые оказались там в рамках договоренностей Венгрии с Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко.

По словам Николенко, возвращенные из Венгрии трое военнопленных уже находятся в Украине, "им оказывается всяческая поддержка".

"Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников" , - добавил представитель МИД.

Напомним, в начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей "Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи" из России забрали 11 украинских военнопленных.