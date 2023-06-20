Кремль посоветовал губернаторам не публиковать некрологи о погибших в Украине — СМИ

Кремль посоветовал главам регионов аккуратнее обращаться с информацией о числе погибших в ходе "спецоперации" и с некрологами. Публикация этой информации тревожит жителей российских регионов, а журналисты используют ее для подсчета числа жертв, сообщает Вёрстка.

За последние месяцы часть губернаторов (по данным СМИ, как минимум из шести регионов РФ) получила рекомендации не публиковать некрологи жителей субъектов федерации, погибших на войне.

О решении скрыть некрологи изданию рассказал высокопоставленный представитель парламента. Его слова подтвердили источники, близкие к региональным властям в Тыве и в Бурятии, а также собеседник в Центральном федеральном округе.

Собеседник в парламенте уточнил: речь идет именно о просьбе Минобороны к представителям нескольких регионов, где потерь было особенно много.

"Было опасение, что приведет к волнениям [в этих регионах]", — уточнил он.

Также Минобороны очень болезненно реагирует на публикацию журналистских расследований, опровергающих официальную информацию военного ведомства.